Il padre minaccia moglie e figlio maggiore, il fratellino di 8 anni chiama il 112 e li salva



Il piccolo ha composto il numero dell’emergenza e ha chiesto aiuto per mettere fine all’ennesima violenza in famiglia, con il padre che minacciava la moglie, che a sua volta stava avendo un malore. È accaduto in provincia di Pisa.

