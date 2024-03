Il prete positivo alla cocaina dopo un incidente risulta irreperibile. La diocesi interviene sul caso



Pare si sia reso irreperibile il parroco di Rivisondoli (L’Aquila) che nella notte di domenica 10 marzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è risultato positivo alla cocaina dopo essersi sottoposto al test eseguito in ospedale a Sulmona. La curia in una nota: “Dispiaciuti per l’incidente accaduto e seguiamo con attenzione la situazione”.

