Il ragazzo picchiato a Modena dai carabinieri: “Pugni senza motivo, io stavo solo andando a lavoro”



Idrissa Diallo è il giovane di 23 anni originario della Guinea protagonista suo malgrado del video in cui lo si vede picchiato da dei carabinieri a Modena. Arrestato e poi subito rimesso in libertà, il ragazzo ha raccontato cosa è successo: “Ho avuto paura. Urlando mi picchiavano forte. Uno dei due carabinieri era più violento dell’altro, quello che mi ha tirato i pugni. Ma io non ho fatto niente di male”.

