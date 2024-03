In Africa per aiutare i bimbi vittime di guerra, Luca muore in moto a 35 anni: “Nessuno lo dimenticherà”



Luca Falcon, 35enne veronese fondatore di una associazione che raccoglie e ricondiziona protesi ortopediche da donare in particolare ai bambini africani vittime delle continue guerre civili, è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente in moto in Angola. La moglie: “Si è spento facendo ciò che amava di più nella vita”.

Continua a leggere



Luca Falcon, 35enne veronese fondatore di una associazione che raccoglie e ricondiziona protesi ortopediche da donare in particolare ai bambini africani vittime delle continue guerre civili, è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente in moto in Angola. La moglie: “Si è spento facendo ciò che amava di più nella vita”.

Continua a leggere

Continua a leggere