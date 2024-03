In gita con la scuola in Toscana, torna con febbre alta: 13enne ricoverato per meningite ad Agrigento



Un ragazzo di 13 anni è ricoverato ad Agrigento per una meningite. I primi sintomi li ha manifestati di ritorno da una gita in Toscana con la scuola. Avviata la profilassi per i contatti più stretti.

Continua a leggere



Un ragazzo di 13 anni è ricoverato ad Agrigento per una meningite. I primi sintomi li ha manifestati di ritorno da una gita in Toscana con la scuola. Avviata la profilassi per i contatti più stretti.

Continua a leggere

Continua a leggere