Incendio Bologna: il riscaldamento non funzionava, così Stefania ha acceso la stufetta elettrica



La tragedia nella notte di ieri in Via Bertocchi a Bologna: la 31enne romena Stefania Alexandra Nistor è morta coi suoi tre figli a seguito di un incendio partito da una stufetta elettrica che aveva accesso per riscaldarsi, spiegano le autorità. Probabilmente si è anche resa conto che il monossido di carbonio stava uccidendo lei e i suoi bambini, così ha cercato di proteggerli.

