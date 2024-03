Incendio in un appartamento a Bologna: morti gemellini di due anni, il fratellino di 6 e la mamma



Tre bambini tra i 2 e i 6 anni sono morti in un incendio scoppiato nella notte a Bologna. La madre è deceduta mentre veniva portata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni la causa del rogo sarebbe una stufetta elettrica andata in corto circuito.

Continua a leggere



Tre bambini tra i 2 e i 6 anni sono morti in un incendio scoppiato nella notte a Bologna. La madre è deceduta mentre veniva portata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni la causa del rogo sarebbe una stufetta elettrica andata in corto circuito.

Continua a leggere

Continua a leggere