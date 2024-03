“Inutile e in ritardo di 3 anni”: la pista da bob di Cortina che nessuno vuole, tranne la politica



I lavori della pista da bob rischiano di non finire in tempo per la data dei collaudi: con le gare all’estero si sarebbero salvati i larici e i soldi pubblici.

