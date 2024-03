La mamma della 15enne salvata dal medico in pensione a Fermo: “Ha citofonato a casa, non eravamo un numero”



Parla la mamma della 15enne che a Fermo è stata salvata da un medico in pensione ancora in servizio con una cooperativa di supporto al Pronto soccorso. “Dopo le dimissioni per sintomi generici ha bussato a casa nostra e ci ha suggerito di approfondire al reparto di neurologia. Ha salvato la vita di nostra figlia, siamo molto grati”.

