La storia di Maria Chindamo, uccisa e data in pasto ai maiali: dall’omicidio all’inizio del processo



Maria Chindamo è scomparsa il 6 maggio del 2016 nei pressi del suo podere di Limbiadi. Dalle indagini era poi emerso che la donna era stata investita con un trattore e il suo corpo era poi stato dato in pasto ai maiali. Per la morte dell’imprenditrice 42enne è imputato Salvatore Ascone, che avrebbe agito in concorso con altre due persone.

Continua a leggere



Maria Chindamo è scomparsa il 6 maggio del 2016 nei pressi del suo podere di Limbiadi. Dalle indagini era poi emerso che la donna era stata investita con un trattore e il suo corpo era poi stato dato in pasto ai maiali. Per la morte dell’imprenditrice 42enne è imputato Salvatore Ascone, che avrebbe agito in concorso con altre due persone.

Continua a leggere

Continua a leggere