Le prime parole di Chico Forti dopo la notizia del rientro in Italia: “Mi avete salvato la vita”



Andrea Di Giuseppe, deputato eletto nella circoscrizione Usa per Fratelli d’Italia, da 23 anni residente a Miami, ha riferito le prime parole di Chico Forti dopo che ha ricevuto la notizia del trasferimento in Italia: “Ho le emozioni a mille, non so neanche quello che sto facendo. Come faccio a sdebitarmi con voi?”.

