Lecce, 41enne gambizzato in pieno giorno davanti al bar: si indaga sul movente della sparatoria



Cristian Salierno, 41enne già noto alle forze dell’ordine dopo l’arresto nell’ambito dell’operazione antimafia del 2020 Final Blow, è stato gambizzato in pieno giorno davanti a un bar di Lecce. L’uomo non è in pericolo di vita.

