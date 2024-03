L’emergenza dei disoccupati over 50 che stiamo facendo finta di non vedere



Troppo giovani per andare in pensione, troppo anziani per lavorare: sembra un piccolo paradosso, questa zona grigia. Ma in realtà è squarcio di una realtà complessa del nostro Paese, che da troppo tempo stiamo colpevolmente ignorando.

Continua a leggere



Troppo giovani per andare in pensione, troppo anziani per lavorare: sembra un piccolo paradosso, questa zona grigia. Ma in realtà è squarcio di una realtà complessa del nostro Paese, che da troppo tempo stiamo colpevolmente ignorando.

Continua a leggere

Continua a leggere