L’ex prova a investirla con l’auto e la picchia in strada, salvata da ex carabiniere: “Poteva ammazzarla”



Follia a Novi Ligure dove un uomo ha provato a investire la ex con l’auto e poi, dopo averla raggiunta, l’ha colpita con calci e pugni come dimostrano i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza di un palazzo. Lei si è salvata grazie all’intervento di un carabiniere in congedo mentre lui è stato arrestato per tentato omicidio.

