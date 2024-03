“Licenziata una mattina in ufficio, così sono rimasta senza lavoro: stavo per compiere 40 anni”



Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una donna che racconta come ha perso il lavoro, dopo 5 anni nella stessa multinazionale, a pochi giorni dal suo quarantesimo compleanno: “Mai mi sarei aspettata che in una giornata di lavoro apparentemente normale il direttore di stabilimento mi avrebbe chiamata nel suo ufficio dove seduto al tavolo c’era anche il personale dell’ufficio HR per leggermi la lettera in cui mi veniva comunicato il mio licenziamento immediato”.

