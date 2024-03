Liliana, la testimonianza di un’albergatrice: “Chiese camera con letti divisi, non sopportava Sebastiano”



Nuova testimonianza sul caso relativo alla scomparsa e alla morte di Liliana Resinovich. A chi l’ha visto? ha parlato una amica albergatrice della donna, proprietaria di una struttura in cui la vittima e il marito Sebastiano Visintin: “Lei mi chiese una camera con letti separati. Mi disse: Non importa, per favore, fallo per me, non lo sopporto più”.

Continua a leggere



Nuova testimonianza sul caso relativo alla scomparsa e alla morte di Liliana Resinovich. A chi l’ha visto? ha parlato una amica albergatrice della donna, proprietaria di una struttura in cui la vittima e il marito Sebastiano Visintin: “Lei mi chiese una camera con letti separati. Mi disse: Non importa, per favore, fallo per me, non lo sopporto più”.

Continua a leggere

Continua a leggere