Luis Sal e Gianluca Vacchi tra gli influencer nel mirino della Finanza: “Evasi 11 milioni di euro”



Nove influencer sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza per redditi non dichiarati. Le Fiamme Gialle hanno messo in piedi un’operazione che ha permesso il recupero di 11 milioni. I nomi più noti sono quelli di Gianluca Vacchi, Luis Sal, Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli.

