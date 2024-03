Maltempo, allerta meteo arancione in Veneto e Emilia Romagna domani 14 marzo: le zone a rischio



Nuova allerta meteo della Protezione civile per la giornata di domani, giovedì 14 marzo 2021. Prevista una moderata criticità (rischio arancione) per rischio idraulico e rischio idrogeologico in alcuni settori del Veneto ed Emilia Romagna. Attesa anche una allerta gialla.

