Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico mercoledì 13 marzo: le regioni interessate



In un contesto di generale miglioramento la Protezione Civile ha comunque diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Continua a leggere



In un contesto di generale miglioramento la Protezione Civile ha comunque diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Continua a leggere

Continua a leggere