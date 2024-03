Maltempo in Liguria: frane, allagamenti e strade interrotte, allerta meteo prolungata



Frane e allagamenti in molte zone della Liguria dove oggi è allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico e allerta gialla per temporali. “I terreni saturi d’acqua hanno un maggior rischio di frane e smottamenti” spiegano dalla Regione. Allerta meteo prolungata al pomeriggio.

