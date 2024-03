Medico accusato di due omicidi, la sorella di una vittima: “Voglio giustizia”



Anna Maria Linsalata, sorella di Isabella, moglie del medico Giampaolo Amato: “Sono qui per avere giustizia, è quello che mi spinge a stare in quest’aula. Lo faccio per Isabella, è una situazione delicata. Sento una forza e una determinazione importante fin dall’inizio per far emergere la verità”.

