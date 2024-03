Medico preoccupato per la paziente 15enne appena dimessa, va a visitarla a casa e le salva la vita



Dopo aver dimesso una ragazza di 15 anni, arrivata nella notte con una febbre molto alta, il medico di turno è andato a visitarla a casa sua la mattina dopo per verificare la necessità di un ricovero in Neurologia. In questo modo le ha salvato la vita, evitando conseguenze gravi. La storia arriva da Fermo e il protagonista si chiama Francesco Bernetti Evangelista.

