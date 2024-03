Minaccia con un coltello un 16enne, poi lo filma nudo per ricattarlo: “Doveva 15 euro a mio fratello”



Un 19enne è evaso dai domiciliari per minacciare un 16enne con un coltello. Il giovane ha costretto il ragazzo a denudarsi davanti alla telecamera dello smartphone per poi farsi consegnare 15 euro. “Li doveva al mio fratellino per l’acquisto di un paio di auricolari”

