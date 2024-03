Muore a 19 anni Sharon Bonillo, era rimasta coinvolta in un incidente con tre amiche a Taranto



Non ce l’ha fatta Sharon Bonillo, muore in ospedale a 19 anni la ragazza coinvolta in un incidente a Taranto mentre era in auto con tre amiche la notte dell’8 marzo. Per lei si stava organizzando una fiaccolata davanti all’ospedale. La Fiat 500 sulla quale viaggiavano si era scontrata con un’Opel Corsa ed era poi finita contro un palo di cemento.

Continua a leggere



Non ce l’ha fatta Sharon Bonillo, muore in ospedale a 19 anni la ragazza coinvolta in un incidente a Taranto mentre era in auto con tre amiche la notte dell’8 marzo. Per lei si stava organizzando una fiaccolata davanti all’ospedale. La Fiat 500 sulla quale viaggiavano si era scontrata con un’Opel Corsa ed era poi finita contro un palo di cemento.

Continua a leggere

Continua a leggere