Obbligo di docce con acqua potabile in spiaggia, i gestori: “Stagione a rischio, così restiamo a secco”



Il decreto legislativo 18/2023 obbliga i balneari a dotarsi di acqua potabile sia per le docce sia per piscine entro l’estate. E per gli stabilimenti balneari è rischio tilt. C’è chi chiede un rinvio.

Continua a leggere



Il decreto legislativo 18/2023 obbliga i balneari a dotarsi di acqua potabile sia per le docce sia per piscine entro l’estate. E per gli stabilimenti balneari è rischio tilt. C’è chi chiede un rinvio.

Continua a leggere

Continua a leggere