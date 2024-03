Omar Favaro accusato di maltrattamenti, l’avvocato: “Così abbiamo saputo dell’indagine, si dice innocente”



Secondo l’avvocato di Omar Favaro, condannato per la strage di Novi Ligure insieme alla fidanzatina dell’epoca, Erika Di Nardo, l’uomo avrebbe scoperto le accuse per maltrattamenti fatte dalla ex dopo il no del Tribunale del Riesame al divieto di avvicinamento di quest’estate.

