Passa al mercato libero e la bolletta schizza a 262mila euro: “Non accettano l’autolettura”



Secondo il commerciante protagonista della vicenda, il negozio di appena quindici metri quadrati non ha particolari consumi di corrente ma l’azienda di energia elettrica non avrebbe mai accettato la sua autolettura del contatore, continuando a far arrivare bollette dalle cifre enormi per consumi stimati.

