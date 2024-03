Perché cancellare il giudizio descrittivo alle elementari è sbagliato e controproducente per gli alunni



Il ministro dell’Istruzione Valditara ha annunciato che intende cancellare il giudizio descrittivo nella scuola primaria, introdotto da Lucia Azzolina, per tornare ai vecchi giudizi sintetici, come ‘ottimo’ o insufficiente’. La presidente del Coordinamento genitori democratici, Angela Nava a Fanpage.it: “Il ministero non ha consultato le famiglie e le associazioni”.

