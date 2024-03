Pesticidi e metalli pesanti nel riso: quali sono i marchi segnalati e quelli più sicuri da comprare



Un’indagine di Altroconsumo su 20 diverse marche di riso carnaroli ha eletto le quattro migliori come qualità-prezzo, ma ha evidenziato come più della metà conterrebbero sostanze dannose per la salute, come il cadmio.

