Porta il figlio di 8 anni da una prostituta per “iniziarlo al sesso”, bimbo toccato nelle parti intime



L’uomo, un quarantenne di Torino, con problemi di tossicodipendenza, è stato condannato in abbreviato a 3 anni e quattro mesi. Era già in carcere per maltrattamenti nei confronti della madre del piccolo.

