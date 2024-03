Prete sbanda e si schianta contro guardrail, in ospedale la sorpresa: positivo alla cocaina, denunciato



Quello che sembrava un incidente stradale come tanti, in provincia dell’Aquila, si è concluso invece con una denuncia a carico del prete per guida in stato di alterazione e ritiro della patente, essendo risultato positivo alla cocaina.

