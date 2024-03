Processo strage di Erba, oggi l’udienza per la richiesta di revisione per la condanna di Rosa e Olindo



Si terrà oggi, venerdì 1 marzo, la prima udienza per la richiesta di revisione del processo a carico di Rosa Bazzi e Olindo Romano, i due coniugi condannati in via definitiva all’ergastolo nel 2011 per il quadruplice omicidio dell’11 dicembre 2006 diventato noto come la “strage di Erba”. Davanti alla corte d’Appello di Brescia gli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi esporranno i nuovi elementi che ritengono sufficienti per la riapertura del caso.

