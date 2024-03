Ragazzo picchiato dai Carabinieri a Modena: uno dei militari indagato per lesioni su un altro giovane



Uno dei due carabinieri che a Modena hanno fermato e preso a pugni un 23enne apparterebbe a un gruppo di colleghi al momento indagati per un’altra vicenda risalente a ottobre. Il carabiniere è stato iscritto nel registro degli indagati insieme ad altri cinque per lesioni ai danni di Mohamed Sakka, fratello di Taissir, 30enne tunisino trovato morto in un parcheggio.

Continua a leggere



Uno dei due carabinieri che a Modena hanno fermato e preso a pugni un 23enne apparterebbe a un gruppo di colleghi al momento indagati per un’altra vicenda risalente a ottobre. Il carabiniere è stato iscritto nel registro degli indagati insieme ad altri cinque per lesioni ai danni di Mohamed Sakka, fratello di Taissir, 30enne tunisino trovato morto in un parcheggio.

Continua a leggere

Continua a leggere