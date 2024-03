Rifiuta il sesso al primo incontro, donna lo chiude in casa: lei arrestata e lui liberato dai pompieri



L’episodio si è consumato la notte scorsa all’interno di un’abitazione di Parma dove per liberare il malcapitato sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la polizia. I due si erano conosciuti su un’app di incontri online ma al primo appuntamento lei avrebbe insistito per consumare un rapporto sessuale. Al rifiuto dell’uomo, si sarebbe scagliata contro di lui, minacciandolo e chiudendolo in casa.

