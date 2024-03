Ritrovati i resti di un 27enne in un pozzo nel Foggiano: Angelo Tricarico era scomparso 11 anni fa



Sono stati ritrovati dai carabinieri in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, resti umani appartenenti a un giovane di 27 anni scomparso il 19 agosto 2013. La scoperta è stata fatta mesi fa, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, sabato 16 marzo. La vittima si chiamava Angelo Tricarico e del suo caso si era occupata anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’.

