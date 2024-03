Ritrovato il neonato portato via dall’ospedale di Pisa: era insieme ai genitori, sta bene



È stato ritrovato il neonato portato via dall’ospedale di Pisa dai suoi genitori il 28 febbraio scorso. Il piccolo era stato prelevato dalla struttura senza il consenso degli assistenti sociali. Mentre il padre era stato rintracciato subito, la madre e il piccolo erano ancora in fuga. Oggi, lunedì 4 marzo, la famiglia è stata individuata dai carabinieri in un comune della provincia di Grossetto, insieme all’altro figlio minorenne della coppia.

