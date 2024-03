Salame richiamato dal commercio per presenza di piombo: l’allerta del Ministero della salute



Come spiega l’avviso di richiamo lanciato dal Ministero della salute, il ritiro del salame è stato disposto per un possibile rischio chimico per i consumatori, causato dal possibile superamento del valore di piombo contenuto nel prodotto.

