Salva da aggressione omofoba due amici che si baciano e finisce in ospedale: “Firenze non è più libera”



Aggredito in strada a Firenze per aver difeso due amici che si erano scambiati un bacio: Marco Filippini ha ricevuto sei giorni di prognosi dopo aver reagito all’aggressione omofoba. “In città sicurezza farlocca che punta a manganellare i manifestanti, questa città non è più libera”

