Scomparsa Sara Pedri, la sorella: “Non cercheranno più il suo corpo, stiamo ancora elaborando il lutto”



Il 4 maggio 2021, Sara Pedri sparì in Val di Non, nel Trentino, vicino al lago di Santa Giustina. Sono passati quasi tre anni, ma il dolore della sorella Emanuela non si è mai attutito: “Noi non abbiamo mai visto il corpo di Sara e per questo stiamo ancora elaborando il lutto”.

