Si fingono il figlio di Sebastiano Visintin per svuotargli il conto, ma i due non si sentivano da mesi



Dopo lo scoppio del caso Resinovich per la morte della 62enne, ancora avvolta nel mistero, il marito Visintin e il figlio Piergiorgio si sono allontanati. Da mesi non avevano contatti ma in queste ore, Visintin ha denunciato una tentata truffa ai suoi danni effettuata con il sistema del “finto sms dal figlio”

