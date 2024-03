Si schianta alla guida di un’auto in prestito e muore sul colpo: Giulia Erdas lascia tre figlie



È morta in un incidente stradale Giulia Erdas, una 40enne di Morgongiori (Oristano). La donna era alla guida di una vettura non sua. Si ipotizza uno schianto per un colpo di sonno. In corso accertamenti sulle dinamiche dei fatti.

