Si schianta contro una catena tesa tra gli alberi mentre fa motocross con gli amici: Damiano muore a 25 anni



Un ragazzo di 25 anni è morto in una grave incidente mentre faceva motocross insieme ad alcuni amici a Bisenti, in provincia di Teramo. La vittima si chiamava Damiano Bufo. Il giovane in sella alla sua moto avrebbe trovato sul percorso una catena di acciaio tesa tra due alberi contro cui si è andato a scontrare. Inutili i soccorsi, per il 25enne non c’è stato nulla da fare.

