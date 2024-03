Sospeso il prete positivo alla cocaina ma lui si difende: “Vivo di carità, ingerita per errore”



Il vescovo di Sulmona ha annunciato di aver deciso la sospensione per il parroco risultato positivo alla cocaina dopo un incidente stradale in provincia dell’Aquila. Il sacerdote però sostiene di non aver mai assunto volontariamente la sostanza stupefacente ma di averla ingerita per errore.

Continua a leggere



Il vescovo di Sulmona ha annunciato di aver deciso la sospensione per il parroco risultato positivo alla cocaina dopo un incidente stradale in provincia dell’Aquila. Il sacerdote però sostiene di non aver mai assunto volontariamente la sostanza stupefacente ma di averla ingerita per errore.

Continua a leggere

Continua a leggere