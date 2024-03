Strage di Erba, condanna definitiva per Azouz Marzouk: “Diffamò i fratelli di Raffaella Castagna”



Azozu Marzouk, marito di Raffaella Castagna e papà di Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba del 2006, è stato condannato in via definitiva per diffamazione nei confronti dei fratelli della moglie, Pietro e Beppe Castagna, a 2 anni e mezzo di carcere, oltre al pagamento di 70mila euro di risarcimento.

Continua a leggere



Azozu Marzouk, marito di Raffaella Castagna e papà di Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba del 2006, è stato condannato in via definitiva per diffamazione nei confronti dei fratelli della moglie, Pietro e Beppe Castagna, a 2 anni e mezzo di carcere, oltre al pagamento di 70mila euro di risarcimento.

Continua a leggere

Continua a leggere