Svolge l’esame della patente con l’auricolare, viene scoperto e lo ingoia: 37enne denunciato



Un uomo di 37 anni si è presentato all’esame teorico della patente con un auricolare per farsi suggerire le risposte corrette e, quando è stato scoperto da un’addetta alla sicurezza, lo ha ingoiato. È successo negli uffici della motorizzazione di Piacenza venerdì 15 marzo. L’uomo è stato visitato dal 118 e poi denunciato dai carabinieri per falso in atto pubblico.

