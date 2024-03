Tenta di violentare donna sola in lavanderia, lei lo disarma e lo uccide con lo stesso coltello



La terribile sequenza si è consumata in una lavanderia vicino a Lacombe, piccola cittadina nello stato della Louisiana, in Usa. L’uomo ucciso era stato già condannato per stupro, era stato scarcerato da tre mesi ed era registrato come molestatore sessuale.

