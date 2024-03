Torino, uomo cade nel Po mentre scatta una foto a sua moglie e muore



L’uomo è finito in acqua mentre si trovava nei pressi di piazza Vittorio e stava scattando fotografie a sua moglie. Un giovane si è tuffato per cercare di salvarlo, ma non c’è stato niente da fare.

