Trascina una donna in un palazzo e la violenta: 26enne arrestato in flagranza di reato a Domodossola



Un uomo di 26 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale in flagranza di reato. Il 26enne avrebbe trascinato a forza una donna in un palazzo, poi avrebbe abusato di lei. Ad allertare le forze dell’ordine è stato un passante che ha assistito alla scena. Il fatto è accaduto nella notte a Domodossola.

Continua a leggere



Un uomo di 26 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale in flagranza di reato. Il 26enne avrebbe trascinato a forza una donna in un palazzo, poi avrebbe abusato di lei. Ad allertare le forze dell’ordine è stato un passante che ha assistito alla scena. Il fatto è accaduto nella notte a Domodossola.

Continua a leggere

Continua a leggere