Troppi compiti a casa, genitori contro la scuola: “Ogni prof pensa che la sua materia sia l’unica”



“I ragazzini sono sui libri fino alle 22, non riescono a fare altro” hanno denunciato i genitori di una scuola media salentina, chiedendo meno compiti per lasciare spazio ad attività extrascolastiche, fondamentali per la crescita dei ragazzi.

Continua a leggere



“I ragazzini sono sui libri fino alle 22, non riescono a fare altro” hanno denunciato i genitori di una scuola media salentina, chiedendo meno compiti per lasciare spazio ad attività extrascolastiche, fondamentali per la crescita dei ragazzi.

Continua a leggere

Continua a leggere