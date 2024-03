Uccisa a coltellate dal marito, in casa c’era anche il figlio 12enne. L’uomo ai pm: “Non ricordo nulla”



Il femminicidio di Aneta Danelczyk, 50 anni, a Taurisano: il marito Albano Galati si è prima costituito, poi dopo un malore avrebbe detto ai pm di non ricordare nulla. Era da poco in cura in un Centro di igiene mentale: il Comune ha fatto sapere che si occuperà dei figli della coppia.

Continua a leggere



Il femminicidio di Aneta Danelczyk, 50 anni, a Taurisano: il marito Albano Galati si è prima costituito, poi dopo un malore avrebbe detto ai pm di non ricordare nulla. Era da poco in cura in un Centro di igiene mentale: il Comune ha fatto sapere che si occuperà dei figli della coppia.

Continua a leggere

Continua a leggere